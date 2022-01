Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi”: Open day online

Sono in dirittura d’arrivo le attività di orientamento in ingresso del nostro Istituto. Dopo

l’incessante e capillare lavoro sul territorio dei docenti preposti a questo scopo, pur fra le mille difficoltà derivanti dall’attuale stato di emergenza dovuto alla pandemia, la scuola è pronta per presentarsi al pubblico: la giornata di domenica 16 gennaio, infatti, sarà quella dedicata all’open day, che anche quest’anno si svolgerà on line.



Le famiglie potranno collegarsi per via telematica con la dirigente scolastica, dott.ssa

Adelaide Villa, e i docenti dell’Istituto scegliendo una delle tra sessioni previste:

-la mattina dalle 11 alle 12

-il pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 o dalle 17:30 alle 18:30



Genitori e studenti saranno “virtualmente accompagnati” in un percorso guidato, nel quale incontreranno i docenti delle quattro specializzazioni in cui si articola il piano di studi della nostra scuola:

Elettrotecnica ed Elettronica

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Chimica, Materiali e Biotecnologia.

Visitando il sito dell’istituto all’indirizzo www.iti-marconi.edu.it e cliccando, alla destra dello schermo, sulla sezione “Iscrizioni A.S. 2022-2023”, si può trovare un’anteprima della visita guidata insieme a molto altro materiale, come il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), i quadri orari delle quattro specializzazioni e tantissimi video e interviste ad alunni, docenti ed ex alunni che hanno avuto grande successo nella loro attività lavorativa dopo essersi diplomati.

È anche possibile, per le famiglie che lo desiderassero, visitare la scuola in presenza nel

rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di sicurezza contro il diffondersi della pandemia, previo appuntamento da concordare telefonicamente con la prof.ssa Giancarla Petrella ai numeri 0874/49271 oppure 0874/492700.