Iniziata la Fase 2/ Annuario: Sarà importante continuare a essere responsabili

“È iniziata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus – ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – La fase in cui saremo costretti a convivere con il Covid-19. C’è da dire che, durante il primo giorno, i campobassani sono stati disciplinati”.

“Sarà importante continuare a essere responsabili – le parole del consigliere comunale Mario Annuario – Vivremo una fase più o meno lunga, in cui dovremo abituarci a indossare le mascherine, utilizzare i guanti e convivere col distanziamento sociale. Saranno giorni importanti in cui vedremo se l’allentamento delle misure restrittive potrà essere una soluzione valida per superare l’emergenza”.

“Seppur a piccoli passi – ha proseguito Annuario – la città è tornata a vivere. Un maggior numero di attività commerciali hanno potuto riaprire i battenti, seppur col servizio take away. Era indispensabile che avvenisse, al fine di preservare il futuro delle proprie attività professionali”.

“Mi unisco alla preoccupazione dei baristi e dei ristoratori – ha concluso Annuario – Nessuno deve restare indietro non deve essere solo uno slogan, ma dovremo mettere in campo tutto quello che è nelle competenze dell’amministrazione comunale al fine di tutelare chi rappresenta e fa girare l’economia cittadina. È a loro che dovremo dare risposte nelle prossime settimane. Il ritorno alla normalità passa anche dal garantire ai commercianti del capoluogo la giusta serenità per poter riprendersi dall’attuale crisi economica”.