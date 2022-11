“Industria Felix ” per SEA Spa: prestigioso riconoscimento per la stabilità di bilancio

SEA spa è tra le 203 aziende di capitale di medie dimensioni premiate il 24 Novembre all’Università Luiss Guido Carli con l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della terza edizione nazionale di “Premio industria Felix- l’Italia che compete”. Lo studio a cura di Cerved (soggetto che opera per valutare la solvibilità delle imprese, studiandone il posizionamento sui mercati) ha premiato le performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità valutate da un Comitato Scientifico composto da economisti, banker, imprenditori e manager di alto profilo presieduto dai delegati dell’Università Luiss Guido Carli e di Confindustria (partners dell’evento). Si tratta di un risultato prestigioso e importante per l’azienda multiservizi di Campobasso, che ieri mattina a Roma, nell’aula magna dell’Università Luiss Guido Carli, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento insieme alle aziende italiane sia private che pubbliche, che si sono contraddistinte per affidabilità finanziaria negli oltre 20 diversi settori merceologici interessati (tra cui aerospazio, agroalimentare, sanità, ambiente, chimica e farmaceutica, commercio, energia e utility, logistica e trasporti, meccanica, ed altri ancora). SEA Spa è tra le poche del centro sud nonché l’unica azienda pubblica molisana selezionata ad avere ritirato il premio nella categoria delle società partecipate a maggioranza pubblica. “Il premio industria Felix conferma il lavoro silenziosamente svolto quotidianamente sin dal 2004 (quasi 20 anni) dalla squadra di operativi ed amministrativi di cui SEA si compone – ha commentato l’Amministratore Unico di SEA Spa Stefania Tomaro a margine del conferimento del premio”. “Dedico a loro questo premio, nonché ai cittadini di Campobasso per cui operiamo con responsabilità e professionalità erogando servizi di pubblica utilità (rifiuti, manutenzione del verde pubblico, gestione dei parcheggi e rimozione neve) – continua l’Amministratore unico Stefania Tomaro. Il premio conferma che le imprese pubbliche se ben gestite, danno valore e restituiscono credibilità strutturale ai territori serviti. Nel sud, nel centro sud si può e si deve fare sana impresa, sottoscrivendo un patto di governo con il territorio, curandone la professionalità e la progressiva crescita, anche sfidando e sfatando con duro lavoro, tanti luoghi comuni. Ringrazio l’organizzazione di Industria Felix per il prestigioso riconoscimento ottenuto che vogliamo considerare un punto di partenza per affrontare nuove sfide di settore, ma senza dimenticare una cosa fondamentale: la solidità aziendale”.