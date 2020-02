Incontro tra Regione Molise e Comune di Campobasso per l’Accordo di programma su Scuole Sicure

Si è tenuto questa mattina in via Genova, l’incontro tra i rappresentanti della Regione Molise e il Comune di Campobasso per la definizione dell’Accordo di programma sulle linee d’intervento per Scuole Sicure. Il Governatore Toma e il sindaco Gravina, insieme ai tecnici dei due enti, hanno messo a fuoco le prossime operazioni su cui attivarsi.

“Con la Regione Molise c’è l’interesse comune a procedere in modo da ottimizzare il più possibile i tempi e le azioni d’intervento. – ha dichiarato il sindaco Gravina a margine dell’incontro – Da parte della nostra Amministrazione c’è stato l’impegno a modificare e trasmettere alla Regione quanto ci è stato richiesto, ovvero la definizione di un cronoprogramma degli interventi da compiere con la modifica degli stessi in base alla demolizione e ricostruzione della Scuola Montini.”

Giova ricordare che l’Amministrazione Comunale di Campobasso ha già prodotto gli studi di fattibilità e con l’Accordo di programma si potrà partire con la progettazione, l’appalto e l’assegnazione dei lavori che hanno come obiettivo la realizzazione e l’adeguamento sismico e funzionale nelle scuole Petrone, via Crispi, via Iezza e Quartiere Cep.