Incidente stradale lungo la Fondovalle Tappino: Due feriti e una donna deceduta

Nel pomeriggio di oggi un incidente stradale si è verificato lungo la SS 645 in territorio di Gambatesa, due auto si sono scontrate frontalmente una Opel e una Fiat Panda. Il bilancio del sinistro è di 3 feriti, che sono stati soccorsi ed accompagnati in Pronto Soccorso. Una donna di nazionalità tedesca di 70 anni, ma residente a San Giovanni in Galdo, è, purtroppo, deceduta durante il trasporto in ospedale.

Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri di Campobasso,i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso e uomini dell’Anas.