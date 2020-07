Incidente stradale con monopattino elettrico: la Polizia Stradale di Campobasso indaga sulla dinamica

Nel pomeriggio dello scorso 7 luglio, nei pressi della zona industriale di Campobasso, un 47enne del capoluogo, alla guida di un monopattino elettrico, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e, trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in ospedale, ha riportato varie lesioni per fortuna non gravi.

Sulla dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità di una rotatoria, sono in corso approfonditi accertamenti da parte della Polizia Stradale di Campobasso.

Sull’uso dei mezzi elettrici per la mobilità individuale e sui corretti comportamenti da adottare, la Polizia Stradale ricorda che il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti di legge e richiede, pertanto, una guida responsabile per evitare conseguenze anche molto gravi per se stessi e per gli altri.

A tal proposito la Polizia Stradale rende note le principali norme di comportamento per la circolazione su strada a bordo di monopattini elettrici e le previste sanzioni:

si può guidare solo se si sono compiuti 14 anni;

non si può superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata delle strade e di 6 km/h nelle aree pedonali;

è obbligatorio condurre a mano il monopattino quando si può essere di intralcio o creare pericolo per i pedoni (come ad esempio sulle strisce pedonali). In tali casi i conducenti sono assimilati ai pedoni e devono rispettare le regole imposte a questi ultimi;

sulla carreggiata è obbligatorio tenersi il più vicino possibile al margine destro in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli;

in ambito urbano si devono utilizzare le piste ciclabili se presenti;

il cellulare o altri dispositivi elettronici si possono utilizzare solo attraverso auricolare ed a condizione di mantenere libero l’uso delle mani;

non si può circolare sui marciapiedi, salvo che il monopattino non sia condotto o trasportato a mano;

se mancano i dispositivi di segnalazione visiva, nelle ore di buio o in presenza di condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione artificiale, il monopattino deve essere condotto o trasportato a mano;

i conducenti minorenni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo;

Sanzioni per circolazione di monopattini elettrici