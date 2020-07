Incidente stradale a Campobasso: muore una infermiera, ferito un uomo

Ennesimo incidente stradale di questo mese.Il bilancio è di un ferito ricoverato in ospedale e un morto, una donna. Il sinistro è avvenuto lungo la Provinciale Sannitica 87, tra le due gallerie che portano al Cardarelli. Una Bmw diretta in ospedale è finita contro una utilitaria che viaggiava in direzione opposta. Al momento il traffico è bloccato e sul posto sono intervenuti 118 , Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

La vittima è una infermiera di 60 anni, Marisa Quici, che lavorava presso il reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso, che aveva staccato dal turno di notte e stava facendo rientro a casa . Ferito l’automobilista alla guida della Mbw, trasferito in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, le Forze dell’Ordine stanno indagando.