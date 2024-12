Inaugurata casetta dei mercati natalizi per raccolta fondi

E’ stata inaugurata la casetta dei mercati natalizi in piazza Pepe a Campobasso, dedicata a una

raccolta fondi a sostegno del Centro Antiviolenza Liberaluna, UNICEF e la comunità per minori “Il

Piccolo Principe”.

L’iniziativa è stata organizzata dagli studenti delle classi terza A e B del liceo Linguistico

dell’Istituto Pertini, che hanno realizzato oggetti natalizi dando vita a un evento che ha attirato un

grande numero di persone con entusiasmo e partecipazione.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte la sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte, il

dirigente scolastico Umberto di Lallo, il capitano della squadra di calcio del Campobasso Antonio

Di Nardo, e la responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna Maria Grazia La Selva, che hanno

sostenuto con la loro presenza l’iniziativa scolastica che rientra nel progetto di alternanza scuola

lavoro coordinato dalle docenti: Tiziana Grafone, Adriana D’ Alessandro, Teresa Albanese, Lucietta

Amorosa e la referente esterna Anna Falcone.

Gli studenti hanno inoltre reso partecipi i presenti con un flash mob contro la violenza sulle donne.

Domani, alle ore 18:00, si esibiranno i giovani rapper Lostyle Cele e Letsco, presso lo spazio

allestito per la raccolta fondi.