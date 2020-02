In Molise non è emergenza, ma la psicosi coronavirus dilaga …

Dopo la conferenza stampa istituzionale fatta ieri dal Presidente Toma, che ha chiarito che al momento in Molise non c’è alcuna emergenza o contagio coronavirus, e in un ipotetico caso futuro la macchina dell’emergenza è pronta ad intervenire, questa mattina , passando per il centro del capoluogo abbiamo notato, in una vetrina questo avviso. Va bene che la prevenzione è importante, ma in questo modo si accentua la psicosi, senza motivo! Pensando proprio ad un ipotetico caso, ci chiediamo cosa succederà? Ci sarà un coprifuoco generale? ….