Il SuperEnalotto fa tappa in Molise: a Bojano un “5” da 97 mila euro

Il Molise torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. nel concorso di giovedì 18 marzo, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 97.759,09 euro. La giocata vincente, riporta agipronews è stata convalidata presso la stazione di servizio sulla strada statale all’altezza del km 204 a Bojano, in provincia di Campobasso.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 124,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise non è mai stato centrato il premio più alto.