Il sindaco Gravina firma l’ordinanza che predispone la chiusura straordinaria ai visitatori di tutti i cimiteri cittadini dal 2 aprile e fino al 13 aprile incluso

Il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha firmato un’apposita ordinanza che stabilisce la chiusura straordinaria di tutti i cimiteri cittadini dal 2 aprile e fino al 13 aprile incluso c.a., ai visitatori.

Considerato che l’approssimarsi delle festività pasquali tradizionalmente comporta un notevole afflusso di visitatori presso i cimiteri cittadini siti in località San Giovanni e Santo Stefano e viste le misure disposte con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4, dell’8, del 9 e dell’11 marzo 2020, per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, si ritiene opportuno, con l’ordinanza pubblicata in data odierna, disporre alcune limitazioni temporali in ordine all’accesso dei visitatori presso i cimiteri cittadini al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e del conseguente divieto di assembramenti.

Dal 2 al 13 aprile incluso, l’accesso ai cimiteri cittadini sarà consentito solo al personale deputato alla gestione dei servizi cimiteriali nonché ai soli familiari di congiunti per assistere allo svolgimento delle operazioni di tumulazione/inumazione e/o estumulazione ed in genere ad ogni attività connessa allo svolgimento delle operazioni di competenza del personale autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti legislativi.