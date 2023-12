Il Responsible Research Hospital è il primo nel Centro sud ad impiantare l’innovativa valvola cardiaca Matris Resilia

Il Responsible Research Hospital è stato scelto come Centro pilota per l’utilizzo dell’innovativa valvola cardiaca Mitris Resilia, è il secondo in Italia e primo del centro su. In totale sono solo tre le Unità di Cardiochirurgia individuate nel panorama nazionale. L’Azienda produttrice statunitense ha effettuato un’accurata selezione, assicurandosi che gli specialisti avessero la necessaria expertise per impiantare questo particolare dispositivo.

Oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, l’equipe diretta dal professor Severino Iesu, ha effettuato i primi due interventi chirurgici, nei prossimi giorni ne seguiranno altri. Le condizioni cliniche dei pazienti sono stazionarie, con un normale decorso post operatorio.

La protesi Mitris Resilia rappresenta quanto di più moderno e tecnologicamente avanzato è a disposizione della Cardiochirurgia in termini di valvole biologiche da impiantare in posizione mitralica . Infatti la geometria della valvola e l’utilizzo del pericardio bovino, per le cuspidi della stessa, trattato col metodo resilia, peraltro già ampiamente utilizzato con successo sulle protesi in posizione aortica, promettono una maggiore durata nel tempo, aprendo scenari importanti circa la qualità è la quantità della vita offerta ai pazienti che la impiantano. Responsabile contribuirà in maniera determinante a scrivere questa storia proiettata nel futuro.