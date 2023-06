Il Gemello di Einstein propone il campus estivo “PENSO… DUNQUE GIOCO”

Il mese di giugno per gli studenti della scuola primaria porta con sé oltre alle prove invalsi anche l’inizio delle vacanze estive. Il Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein al termine di un anno ricco di novità lancia un nuovo appuntamento per gli studenti da 5 a 10 anni: il campus estivo “PENSO… DUNQUE GIOCO”.

Dal 12 al 30 giugno gli iscritti verranno coinvolti in laboratori per sviluppare una maggiore autonomia e rafforzare la propria autostima (Giochi cooperativi sulle emozioni, giochi di stimolazione e potenziamento delle abilità esecutive, riflessione metacognitiva e mindfulness) e attività ludiche e ricreative in inglese. L’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza formativa ed educativa. Le attività verranno organizzate e gestite dallo staff del centro: l’area didattica e dell’apprendimento dalla dottoressa Francesca Lembo, l’area psicologica e metacognitiva dalla dottoressa Sara De Marco e il laboratorio di lingua dalla teacher Daniela di Maria.

Il Campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede del Centro per l’Apprendimento Il Gemello di Einstein in Via IV Novembre 28 a Campobasso. Per informazioni è possibile chiama il numero 3661856055 oppure contatta lo 0874-422129 o manda un email a [email protected]