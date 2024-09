Il dottor Giovanni Guglielmucci è il nuovo Direttore Sanitario del Responsible Research Hospital

Il Consiglio di Amministrazione del Responsible Research Hospital, su proposta del Presidente Stefano Petracca, ha nominato Giovanni Guglielmucci nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale.

Il Dottor Guglielmucci ha maturato una pluriennale esperienza in ambito sanitario, anche in qualità di Direttore Sanitario del Fatebenefratelli di Benevento, affiancando all’attività ospedaliera l’impegno accademico e scientifico, con particolare attenzione alla formazione del personale sanitario.

Numerosi gli incarichi ricoperti nel corso degli anni, tra cui spicca l’attività di consulenza strategica svolta al servizio delle Direzioni di diversi presidi ospedalieri e la partecipazione al comitato scientifico del BIM Italia (Gruppo GPI).

“È per me un onore poter svolgere questo prestigioso incarico”, commenta il neo Direttore Sanitario, “nel corso degli anni ho avuto la possibilità di entrare in contatto con diverse realtà ospedaliere, quindi posso affermare, con molta serenità, che il Responsible Research Hospital ha già un’ottima struttura organizzativa, che ci impegneremo a potenziare ulteriormente, avendo come unico obiettivo il benessere dei nostri pazienti” conclude il dottor Guglielmucci.

Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione dell’ampio bagaglio formativo, delle funzioni espletate e degli incarichi ricoperti dallo stesso nel corso degli anni.

“Ringrazio di cuore il dottor Guglielmucci per aver accettato la nostra proposta, assumendo l’incarico di Direttore Sanitario” commenta il Presidente Stefano Petracca “abbiamo, sin dal primo momento, apprezzato le Sue qualità umane e professionali e siamo davvero orgogliosi che oggi Egli sia parte integrante della famiglia Responsible”.

Link video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=M-YaCU9CDEI