Il dottor Dentizzi diffida il sindaco di Campobasso

A seguito delle note vicende che hanno portato alla illegittima revoca dell’incarico di membro di Consiglio di Amministrazione della ASP Don Carlo Pistilli, il Dott. Dentizzi, assistito dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Patrizia Testa e Vincenzo Fiorini, ha deciso di impugnare il provvedimento adottato diffidando il Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t. Avv. Roberto Gravina, affinché provveda, anche in autotutela, alla revoca dell’atto in quanto destituito di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto per tutte le ragioni spiegate nell’atto stragiudiziale.

Il Dott. Dentizzi si riserva, in ogni caso, di adire le competenti autorità giudiziarie, civili e penali, per la tutela di ogni suo diritto, ivi compreso la sua onorabilità.