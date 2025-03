Il Comune di Campobasso riconosce la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti in città

Il Comune di Campobasso lancia un forte segnale di integrazione, inclusione e convivenza civile: il Consiglio comunale ha approvato questa mattina una delibera che istituisce la cittadinanza onoraria a minori stranieri residenti a Campobasso.



Un atto simbolico ma di grande valore sociale, come sottolineato dalla sindaca Marialuisa Forte: “Questo gesto rafforza l’idea di una comunità plurale e coesa, dove le diversità non sono viste come un ostacolo, ma come una ricchezza per tutti noi”. La proposta, approvata dalla Commissione Statuto e Regolamento presieduta da Alberto Tramontano, è stata presentata in Aula dalla consigliera Maria Concetta Fimiani e approvata a maggioranza.



“Convintamente favorevoli” alla proposta anche i consiglieri di Forza Italia Domenico Esposito e Nicola Cefaratti. La cittadinanza onoraria – che pone il Comune di Campobasso in linea con centinaia di altri Comuni italiani che si sono già espressi in tal senso – è

destinata ai minori stranieri, da 0 a 18 anni, che risiedono a Campobasso, suddivisi in tre categorie:

Minori nati a Campobasso da genitori stranieri regolarmente soggiornanti.

Minori nati in Italia e residenti a Campobasso da genitori stranieri regolarmente soggiornanti.

Minori nati all’estero e residenti a Campobasso, purché abbiano frequentato e completato almeno un ciclo scolastico o formativo in Italia.



Attualmente, i minori stranieri residenti a Campobasso sono 128, di cui 73 nati in città. È importante evidenziare che questa cittadinanza onoraria ha un valore simbolico, poiché il Comune non ha competenze legislative in materia di cittadinanza italiana. Tuttavia, l’iniziativa sottolinea l’impegno della città per l’accoglienza e l’inclusione, promuovendo valori come la coesione sociale e il riconoscimento dei diritti fondamentali.



Come previsto dal regolamento approvato, il riconoscimento sarà ufficializzato durante una cerimonia solenne con la consegna di una pergamena e di una copia della Costituzione Italiana ai minori destinatari.

L’iniziativa si colloca pienamente in linea con lo Statuto comunale di Campobasso, che all’articolo 1 evidenzia il ruolo del Comune nel promuovere la pace, la solidarietà sociale e i diritti umani, contrastando ogni forma di discriminazione e marginalizzazione sociale.



La cittadinanza onoraria sarà conferita su proposta di genitori, tutori, consiglieri comunali o associazioni. Per ogni minore, sarà richiesta una lettera di presentazione da parte del dirigente scolastico che attesti la buona condotta del giovane. La cittadinanza sarà formalizzata con una cerimonia ufficiale, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, che sancirà simbolicamente l’appartenenza alla comunità di Campobasso.