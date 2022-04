Il Comune di Campobasso ha pubblicato l’Avviso per il Progetto Form&Job

L’area servizi alla Persona del Comune di Campobasso, ha pubblicato l’Avviso di selezione di n. 45 Cittadini di paesi terzi per l’inserimento in percorsi formativi, di inclusione socio-lavorativa e di sostegno abitativo nell’ambito del progetto “Form&Job” ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Politiche Migratorie anno 2021.

Il progetto “Form&Job” del Comune di Campobasso è finalizzato a creare un’opportunità di inserimento socio-lavorativo per n. 45 Cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul territorio, ma anche all’arricchimento (attraverso percorsi formativi, di orientamento mirati, tirocini) del loro bagaglio culturale, formativo, esperienziale e conoscitivo per il raggiungimento della stabilità lavorativa ed economica.

In particolare si intende creare una “filiera” di formazione e lavoro (da qui il titolo della proposta “Form&Job”) che parte dall’orientamento professionale delle persone migranti, all’attivazione di percorsi formativi (individuati per il rilascio di qualifiche/certificazioni di competenze spendibili nel mercato del lavoro locale) e attività lavorative/formative attraverso l’attivazione di work experience e tirocini extracurriculari. L’obiettivo, inoltre, è quello di offrire ai cittadini di Paesi terzi del territorio dei servizi di sostegno abitativo, per coloro che ne hanno necessità, per la durata del percorso di formazione/lavoro.

L’Azione è rivolta in favore di Cittadini di Paesi Terzi, regolarmente presenti sul territorio, in possesso dei seguenti requisiti di accesso, posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso:

– residenti nel Comune di Campobasso;

– in stato di disoccupazione/inoccupazione (ai sensi del D.Lgs. n. 4/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015);

– di età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti.

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposita modulistica (Allegato A – Modello di domanda) disponibile presso lo Sportello dei Servizi alla Persona (Via Cavour n.5), e sul sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).

La domanda, debitamente compilata e comprensiva degli allegati, deve essere consegnata a mano o per raccomandata A/R allo Sportello dei Servizi alla Persona del Comune di Campobasso alla Via Cavour n. 5 – Piano terra.

La consegna, a mano, delle domande potrà avvenire allo Sportello nelle seguenti giornate:

il Lunedì dalle ore 10:30 alle 12.30;

il Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

il Mercoledì dalle ore 10:30 alle 12.30;

il Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

il Venerdì dalle ore 10:30 alle 12.30.

La domanda di partecipazione, presentata in busta chiusa, dovrà riportare la seguente dicitura: “domanda di partecipazione Avviso di selezione di n. 45 Cittadini di paesi terzi per l’inserimento in percorsi formativi, di inclusione socio-lavorativa e di sostegno abitativo nell’ambito del progetto “Form&Job” ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Politiche Migratorie anno 2021”.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 16/05/2022 congiuntamente ai seguenti allegati:

– copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

– permesso di soggiorno in corso di validità;

– documentazione comprovante la presenza sul territorio (iscrizione anagrafica).

È possibile allegare, in caso di non possesso del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda, la ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura. Nel caso in cui il beneficiario rientri nella graduatoria di merito, dovrà presentare al Comune di Campobasso, il Permesso di soggiorno rilasciato in corso di validità a pena di esclusione. Non saranno accettate altre modalità di presentazione della domanda.