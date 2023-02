Il Comune di Campobasso aderisce a “M’illumino di Meno” 2023

Il Comune di Campobasso aderisce anche quest’anno a “M’illumino di Meno” la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa sin dal 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2 ed istituita dal Parlamento con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, nel giorno del 16 febbraio.

Anno dopo anno, “M’illumino di Meno” ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta: ridurre i consumi, scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare, riciclare correttamente i rifiuti, e tanto altro ancora.

Azioni che solo se messe in pratica in maniera collettiva possono generare quel cambiamento di abitudini diventato ormai una vera e propria necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista.

L’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

L’Amministrazione comunale di Campobasso, in tal senso, sta da anni proseguendo il proprio percorso di transizione ecologica attraverso corposi interventi mirati al risparmio energetico ed alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

In particolare, sono diversi gli interventi già portati a termine negli ultimi anni: messa in esercizio degli impianti fotovoltaici delle nuove scuole di via Berlinguer e via S.Antonio dei Lazzari; realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici presso le scuole Jovine e Colozza; efficientamento termico presso la scuola Colozza; sostituzione infissi presso la BiblioMediaTeca comunale di via Roma; interventi di ‘Relamping’ (conversione illuminazione con Led) presso la scuola Colozza e presso il “Terzo Spazio” di via Cirese (in collaborazione con l’associazione capofila “Amici del 112”).

Altro intervento già programmato e che partirà nelle prossime settimane sarà l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso la scuola Petrone di via Alfieri, dove sarà anche effettuato un intervento di Relamping.

Inoltre, sempre in tema di efficientamento energetico, l’Amministrazione sta lavorando in questi giorni per presentare 5 progetti nell’ambito del Avviso del Ministero dell’Ambiente “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 2022” mirato al risparmio energetico; saranno interessati: il cimitero cittadino, l’asilo di via Pirandello, la scuola Don Milani e le scuole elementari di via Berlinguer e via S.Antonio dei Lazzari.

Per finire, all’attenzione dell’Amministrazione anche proposte per la creazione di una grande comunità energetica cittadina dove il Comune potrà mettere a disposizione dei partner tutte le superfici utili degli edifici pubblici per l’installazione di impianti fotovoltaici da mettere in rete.

Nell’ambito della giornata di giovedì 16 febbraio, nell’aderire al decalogo promosso da “M’illumino di Meno”, in città, a Campobasso, saranno messe in campo alcune iniziative “sostenibili” tra cui: spegnimento simbolico delle luci, a partire dalle 18.30, del Palazzo di Città e del Castello Monforte, messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, installazione di nuove casette per pipistrelli in parchi cittadini e inaugurazione di una compostiera presso l’orto didattico della scuola Jovine in via Friuli Venezia Giulia (ore 12.00).