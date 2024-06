Campobasso/ Approvata delibera per riqualificazione del giardino “Di Lisio” di Piazza della Vittoria

Il Comune di Campobasso con una deliberazione di Giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione del giardino “Di Lisio” di Piazza della Vittoria.

La storica villetta di via Petrella, che ospita il monumento ai Caduti, è uno dei giardini della città più significativi sotto l’aspetto sia storico che paesaggistico.

Nonostante la continua cura del verde, il rifacimento delle panchine ed altri interventi manutentivi effettuati negli ultimi anni, il giardino necessita di un importante intervento strutturale per la ridefinizione della pavimentazione dei percorsi pedonali, oggi in brecciolino, e delle aiuole, nonché dei ripristini dei basamenti delle panchine e la sistemazione delle 27 formelle per gli alberi che circondano il giardino.

L’intervento, che è già finanziato con risorse comunali e quindi potrà partirà a brevissimo, prevede il rifacimento completo delle aree calpestabili con calcestruzzo architettonico di colore chiaro, al fine di ridefinire i confini con le aiuole verdi, oggi completamente persi a causa dell’assenza di cordoli. In questo modo l’area diventerà maggiormente accessibile e sicura, anche per i diversamente abili, e la villetta potrà riacquistare la forma ed il disegno originario oramai perduto.

In tale ambito sarà anche predisposto un sistema di irrigazione per ogni aiuola, così da poter ricostruire anche l’impianto vegetale ed arbustivo a corredo delle pregiate essenze che caratterizzano il giardino.