“I no che aiutano a crescere”, seminario presso la scuola Petrone

In un’epoca di continue trasformazioni della società contemporanea, anche i giovani ne vivono e ne assorbono i cambiamenti, positivi e negativi che siano. Indifesi, spesso in balia dei media, incapaci di vivere e gestire al meglio i dispositivi digitali a disposizione, necessitano di un riferimento, quale quello della famiglia e della scuola. Queste due istituzioni devono collaborare per curare e prevenire qualsiasi forma di disagio giovanile, aumentato soprattutto dopo la pandemia. In particolare, in seguito all’Indagine conoscitiva del Senato della Repubblica inerente all’impatto del digitale sull’apprendimento degli studenti, che ha evidenziato gli effetti dannosi dell’uso incessante di strumenti tecnologici con implicazioni non “diverse dalla cocaina” (cit.), l’Istituto “Petrone” si è posto l’interrogativo di come rapportarsi all’esigenza dei ragazzi di essere sempre dipendenti dai loro strumenti elettronici.

Bisogna essere “contenitivi” o libertari? Si cercherà di dare delle risposte a questi e ad altri interrogativi in occasione del Seminario dal titolo “I no che aiutano a crescere. Giovani e dispositivi digitali: come vietare l’abuso, ma consentire l’uso” che si terrà il 3 marzo 2023 alle ore 16:30 l’Auditorium della sede centrale di via Alfieri. Tale incontro vede la collaborazione con l’Associazione Alesia 2007 Onlus, che nasce per aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli.

L’associazione annovera tra i soci onorari il professor Gustavo Pietropolli Charmet, uno dei più illustri psichiatri e psicoterapeuti italiani dell’adolescenza, già Docente di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e socio fondatore dell’Istituto Minotauro di Milano, che da trent’anni è impegnato in attività di ricerca, formazione e consultazione di pratiche psicoterapeutiche rivolte ad adolescenti in crisi.

I partecipanti al Seminario avranno la possibilità di dialogare con lui grazie alla moderazione della dott.ssa Angela Cristofaro, psicologa e psicoterapeutra sistemico-familiare in servizio presso la Scuola “Petrone”.

La stessa guiderà “Lo psicologo risponde…”, uno spazio di ascolto aperto al dibattito con genitori e figli. In questa occasione sono invitati tutti gli attori protagonisti dell’educazione, famiglie e insegnanti per riuscire a recuperare uno sguardo condiviso verso il futuro.