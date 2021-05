Guardia di Finanza Campobasso: giovane pakistano tratto in salvo dai Baschi Verdi

Nelle prime ore di oggi, una pattuglia di Baschi Verdi in servizio di controllo economico del territorio e vigilanza prescrizioni anti-Covid, nei pressi di Piazza San Francesco notava un giovane extracomunitario in evidente stato di alterazione, intento a comportamenti autolesionistici a mezzo a mezzo bottiglia di vetro frantumata. I militari intervenivano prontamente, scongiurando più gravi conseguenze alla persona, già ferita e sanguinante, e garantendo idonea cornice di sicurezza all’intera area. Immediato l’intervento di un’ambulanza per le cure del caso presso il nosocomio cittadino. Da una prima ricostruzione, il giovane, identificato in un 30enne pakistano con regolare permesso di soggiorno, avrebbe accusato forte disagio a seguito di delusione sentimentale.