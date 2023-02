GRF /La Giornata di Raccolta del Farmaco durerà una settimana

In una delle oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutte le città italiane si donano uno o

più medicinali da banco. Serve più di 1 milione di farmaci per oltre 1.800 realtà socio-

assistenziali. La Raccolta dura una settimana e aiuterà almeno 400.000 persone in

condizioni di povertà sanitaria. L’iniziativa è possibile grazie a 22.000 volontari e 18.000

farmacisti.



Anche quest’anno, si svolgerà la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco.

Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie

che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è

consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o

più medicinali da banco per i bisognosi.



I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €)

saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno

400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e

medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il

milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in

farmacia per donare un farmaco.



Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati

per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e

antisettici.



In Molise, la Raccolta si svolgerà dal 7 al 13 febbraio in 15 farmacie:

 Berchicci (Guglionesi)

 Cappella, Del Molinello e Le Diomedee (Termoli)

 Morrone di Montenero (Bisaccia)

 Caradonio (Larino)

 Castiglione, Cipolla, Picca e San Giorgio (Campobasso)

 San Nazario (Trivento)

 Dei Pentri (Isernia)

 Del Corso, Santa Daria e Sardella (Venafro)



I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti nella giornata di sabato 11 febbraio. I

farmaci raccolti sosterranno 10 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e

che hanno espresso necessità di farmaci. Durante l’edizione 2022, sono state raccolte,

presso 11 farmacie aderenti alla GRF, 677 confezioni (pari a un valore di 5.645

euro) che hanno aiutato 1.314 assistiti di 8 enti.

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio

di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica

Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. Intesa Sanpaolo è

Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo

incondizionato di IBSA Farmaceutici, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain

Italia e al sostegno di DOC Generici, Piam Farmaceutici, Zentiva e Chiapparoli Logistica.

La Raccolta è supportata da RAI per la Sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il

sociale, e Pubblicità Progresso.



L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 18.000 farmacisti (titolari e non) che

oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, sarà

supportata da più di 22.000 volontari.



«La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà

sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno

bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere. Donare un farmaco per chi non

può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il

meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza; una speranza di cui la

nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell’Europa, sente

forte il bisogno, e che riecheggerà forte, sabato 11 febbraio (il giorno più importante della

settimana di Raccolta), anche in occasione della Giornata Mondiale del Malato», ha

dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico

onlus.



«Anche quest’anno le farmacie partecipano attivamente alla Giornata di Raccolta del

Farmaco. Un’iniziativa importante per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. La

responsabilità sociale è nel DNA della farmacia e questo si traduce anche nell’attenzione e

nella sensibilità alle disuguaglianze sanitarie, purtroppo presenti in molte parti del nostro

Paese come del mondo. I farmacisti in farmacia sono a contatto con i cittadini e sono

consapevoli che, purtroppo, negli ultimi anni si è verificato un aumento del disagio

economico e della povertà sanitaria, a causa di situazioni contingenti come l’emergenza

pandemica e l’inasprimento della crisi internazionale, con il conseguente aumento del caro-

vita. La fiducia che i cittadini ci accordano ogni giorno è testimonianza del nostro impegno

quotidiano, come professionisti della salute, nei confronti della comunità e dei più fragili»,

ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale.



«La Federazione dei farmacisti continua nel suo impegno al fianco di Banco Farmaceutico

per offrire un aiuto concreto alle persone più vulnerabili, supportando la raccolta dei

medicinali di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno – commenta Andrea Mandelli,

presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) -. La crisi

economica in atto ha inasprito la già diffusa povertà sanitaria con conseguenze negative

sulle condizioni di salute di molti italiani. Di fronte a questa situazione, il contributo di tutti

è essenziale per aiutare chi è in difficoltà. Un sentito ringraziamento va agli oltre 18mila

farmacisti che si sono messi a disposizione di questa importante iniziativa di solidarietà,

confermando il valore sociale dell’impegno profuso quotidianamente sul territorio al

servizio dei cittadini.

Grazie anche ai tanti volontari e a tutti gli italiani che, con la loro

generosità, consentiranno di raccogliere i medicinali necessari a sostenere chi è costretto a

rinunciare a curarsi e a curare i priori cari».