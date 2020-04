Gravina replica al PD: Scuole sicure, messaggio sbagliato della nostra iniziativa, nessun far west

Dopo la nota a firma dei consiglieri comunali del Pd, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina risponde alle accuse: “E’ necessario fare chiarezza sul progetto Scuole Sicure e la dotazione di armi per la Polizia locale. Qualcuno ha confuso la nostra iniziativa, non abbiamo intenzione di trasformare il progetto nel far west all’americana, assolutamente no, è qualcosa di diverso. Si tratta di una misura volta a rafforzare la sicurezza dell’ordine pubblico in favore della polizia locale e – come scritto nella circolare – si privilegiava oltre all’assunzione di personale soprattutto la dotazione della polizia Locale.

Quindi la scelta è stata fatta perchè il numero di armi era insufficiente a coprire tutto il personale chiamato far fronte a questa esigenza, e abbiamo voluto garantire al personale che svolge funzione di ordine pubblico la sicurezza propria.

Chiaramente ricordo – conclude Gravina – che l’utilizzo di un’arma è sempre un qualcosa che va ricondotto a estreme ipotesi di difesa e autodifesa personale, ma non deve assolutamente passare il messaggio che viene armata la Polizia Locale perchè si vuole incentivare l’utilizzo delle armi. Crediamo nell’importanza della prevenzione per il consumo di droga o ogni forma di crimine”.