Gravina non condivide l’ordinanza di Toma, lascia aperte le scuole elementari

Dopo l’ultima ordinanza, la n. 51, emessa del Presidente della Regione Molise quest’oggi, per altro non condivisa preventivamente con i sindaci, il Sindaco di Campobasso Gravina ha emesso un’ordinanza sindacale che ratifica ufficialmente la prosecuzione delle attività in presenza per le scuole primarie di primo grado di Campobasso.

Inoltre, – ha precisato il sindaco – visto il riferimento esplicito fatto nell’ordinanza del Presidente all’incremento dell’indice di contagio in regione, come certificato dal report n. 29 del Ministero della Salute aggiornato al 2 dicembre 2020, chiederò anche, al Dipartimento di Prevenzione di Asrem: un focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso alla data di oggi e riferita al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020; un report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie, tenendo conto del fatto che purtroppo Campobasso non è presente al tavolo dell’unità di crisi.”