Gravina e Praitano in visita al “Caffè di Enrichetta e Centro d’Ascolto Non ti Scordar di Me” per gli auguri di Natale

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, si sono recati presso i locali de “Il Caffè di Enrichetta e Centro d’Ascolto Non ti Scordar di Me” a Contrada Selva Piana, Cittadella dell’economia, per portare gli auguri di buon Natale dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Campobasso agli operatori e agli ospiti della struttura gestita dall’AMMA (Associazione Molisana Malati di Alzheimer).

“La cura e l’attenzione umana e professionale che gli operatori e i responsabili mettono nel seguire tutti gli ospiti di questa struttura, fanno de Il Caffè di Enrichetta e Centro d’Ascolto Non ti Scordar di Me un luogo di speranza per chiunque vi si rechi e per i loro familiari. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Infatti, accanto alle attività di assistenza, in questo centro sono ben evidenti le professionalità che lavorano seguendo progetti innovativi, frutto di una rete di collaborazioni della quale anche il Comune di Campobasso è parte attiva.

All’Associazione Molisana Malati di Alzheimer, agli ospiti e a tutti i loro familiari che qui in questo centro possono essere certi di trovare sempre una guida sicura per affrontare un percorso di cura con il sostegno dei medici, degli specialisti, dei fisioterapisti e dei tanti operatori volontari, davvero speciali, va il più sincero e vero augurio di un buon Natale da parte di tutta la nostra comunità cittadina.”