Gravina a Roma domani per il Consiglio nazionale e la successiva manifestazione convocata dall’Anci

C’è anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, tra gli oltre 600 Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a Roma (dalle 10 alle 12 presso l’auditorium Angelicum di via Angelicum, 1 – zona Quirinale/Fori imperiali).

Il Consiglio nazionale dell’Anci torna a riunirsi per la prima volta in presenza dall’inizio della pandemia, per discutere principalmente delle tutele e di una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento.

Al termine della riunione i Primi cittadini sfileranno in corteo per consegnare al Governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del Consiglio nazionale.“Agire insieme, come Sindaci, e riunirsi per elaborare proposte e strategie attraverso le quali chiedere al Governo interventi correttivi che permettano a tutti noi di continuare a lavorare a favore delle nostre comunità con serenità e trasparenza d’animo – ha dichiarato il sindaco Gravina – è un atto di coesione importante tra amministratori locali che, pur appartenendo a territori ed esperienze diverse, avvertono il bisogno comune e l’esigenza di veder riconosciuta la consapevolezza con la quale sono chiamati a prendere decisioni e ad assumersi responsabilità quotidianamente, pur sapendo che si è costantemente esposti a rischi enormi, rispetto ai quali sono necessarie delle condizioni normative decisamente diverse da quelle tuttora vigenti.”