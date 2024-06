Graduatorie d’Istituto ATA: al via la presentazione delle domande

La FLC CGIL Molise organizza assemblee informative pubbliche

Dal 28 maggio al 28 giugno 2024 si potranno presentare le domande per inserirsi o aggiornare le graduatorie di terza fascia d’istituto per il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi), finalizzate ad ottenere le supplenze nella scuola. Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti per l’accesso ai profili richiesti come indicati nella tabella allegata.

La domanda si presenta per via telematica tramite lo SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) dopo aver proceduto alla registrazione su “Istanze on line”. Per chi non fosse abilitato al servizio dovrà seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio” dell’area riservata POLIS Istanze on line.

Si prevede che l’aggiornamento/inserimento in questione interesserà migliaia di persone anche in Molise, con un notevole numero di lavoratori, disoccupati e studenti che si recheranno presso le sedi sindacali. La FLC CGIL Molise, oltre al consueto servizio di consulenza che sarà riservato agli iscritti presso le sedi territoriali (a partire da lunedì 10 giugno 2024), ha predisposto un calendario di assemblee pubbliche rivolte a tutti, finalizzate a dare le istruzioni basilari per la compilazione delle domande.

Le assemblee si terranno nelle date e nei luoghi di seguito indicati:

CAMPOBASSO (sede CGIL, via T.Mosca 11): venerdì 7 giugno, dalle 17.30 alle 19.00

ISERNIA (c/o Lic.Sc.“Majorana”, c.so Risorgimento): martedì 11 giugno, dalle 16.30 alle 18.00

TERMOLI (sede CGIL, via Asia 3/G): venerdì 14 giugno, dalle 16.30 alle 18.00

AGNONE (c/o Polo G.N. D’Agnillo, via Salvo D’Acquisto), giovedì 6 giugno dalle 15.30/17.00;

VENAFRO (c/o Centro sociale “Don Orione”, via Pedemontana)mercoledì 12 giugno, 16.30/18.00