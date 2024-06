Gli auguri di Paola Felice alla sindaca Marialuisa Forte

“Formulo alla prima Sindaca di Campobasso Marialuisa Forte e a tutta la squadra le più vive congratulazioni per il risultato raggiunto, con l’auspicio che si possa proseguire su quanto di buono fatto dall’Amministrazione 5 Stelle in questi anni – ambiente, raccolta differenziata, cultura, turismo, valorizzazione delle tradizioni, progetti PNRR.

Sono certa si potrà continuare ad alimentare la partecipazione e la condivisione contrastando i dati di astensione che obbligano la politica ad interrogarsi seriamente sul coinvolgimento dei cittadini e dei giovani in particolare.

Nel passaggio di consegne mi preme lasciare formalmente un invito a porre in essere, fin da subito, una interlocuzione con il Ministero della Cultura per la riapertura della Biblioteca Albino, patrimonio inestimabile della città e dell’intera regione, che resta la mia più grande preoccupazione, tanto che nei giorni scorsi ho inviato l’ennesima richiesta al Ministro Sangiuliano, mettendo in copia la delegazione parlamentare molisana: la riapertura della nostra biblioteca non ha colore politico.

I migliori auguri Sindaca per un buon e proficuo lavoro per il bene della città e dei campobassani”.