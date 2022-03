Giudiziaria/ ‘Strage di Corinaldo’, un 22enne ferito molisano sarà risarcito

Una sentenza esemplare e il ricordo di un dramma. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 in una discoteca di Corinaldo, sei persone morirono nella calca innescata da spray al peperoncino nel locale in attesa di un concerto di musica.

Trai feriti, anche un ragazzo di Ferrazzano, difeso dall’avvocato Silvio Tolesino del Foro di Campobasso, che venne ricoverato in un letto d’ospedale in coma a causa delle lesioni riportate. Si salvò e per fortuna oggi sta bene.

La banda dello spray al peperoncino dovrà risarcire le parti offese, tra cui il 22enne molisano.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Tolesino.