Giubileo 2025, il 29 dicembre cerimonia di apertura a Campobasso

Il Giubileo 2025 si aprirà ufficialmente il 24 dicembre 2024, con il rito di Apertura

della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre.

In tutte le cattedrali del mondo, ci sarà la celebrazione di inizio del Giubileo alla quale è

importante dare risalto da parte di tutta la comunità civile e religiosa.

Aprirà la processione una antica croce astile, la croce di Prospero Eustachio, un

capolavoro sconosciuto del 1587 della Chiesa di San Martino del Comune di

Campodipietra.

Il Giubileo è un’occasione speciale e importante da vivere per la Chiesa diocesana e per

l’intera comunità cittadina, un momento di rinnovamento spirituale, di misericordia e

riconciliazione per ricevere l’indulgenza plenaria dei peccati. È un invito a vivere nella

Speranza la fede con gioia, a rafforzare i legami di fraternità e a lavorare insieme per il

bene comune, riscoprendo il valore della solidarietà e della comunione.

Accogliamo con devozione la Grazia che Dio riserva per tutti noi che parteciperemo a

questo tempo giubilare.

L’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Domenica 29 dicembre 2024, solenne Celebrazione Eucaristica per l’apertura dell’anno giubilare 2025, con l’Arcivescovo S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni a partire in processione alle ore 17.00 dalla Chiesa di Santa Maria della Libera

Chiesa Cattedrale della Santissima Trinità Ore 18.00 Santa Messa