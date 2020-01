Giovane tenta suicidio sul viadotto, salvato da un poliziotto

Un giovane avrebbe tentato il suicidio all’altezza del viadotto “San Vito” della tangenziale cittadina.Un poliziotto in servizio presso la Questura, mentre transitava sulla tangenziale ha notato un’auto ferma al centro della carreggiata, poi ha scorto l’uomo che, si sporgeva pericolosamente dalla ringhiera di protezione della tangenziale.

Il poliziotto si è accorto che il giovane era in stato confusionale ed ha deciso di intervenire, fortunatamente è riuscito ad afferrarlo con determinazione e a trascinarlo sulla strada.

L’uomo, un quarantenne campobassano, già in passato in cura per problemi di depressione, dopo essere stato visitato da personale del 118, è stato affidato ai familiari.