Giornata internazionale dei diritti della donna: in BiblioMediaTeca l’evento conclusivo del progetto “Regalaci un libro, regalaci un sorriso”

Martedì 8 marzo, alle ore 17.00 presso la Bibliomediateca comunale di Campobasso, in via Roma 43, si terrà “LibriAmoci dalla violenza”, l’evento conclusivo del progetto “Regalaci un libro, regalaci un sorriso”, promosso dalla Libreria Giunti al punto Campobasso con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e il Centro Antiviolenza Cooperativa sociale Befree.

Libri come sinonimo di libertà. Non più “liberi dalla violenza, dalla guerra, dagli stereotipi” ma “liberi di essere così come sentiamo, di vivere come vogliamo, di amare chi vogliamo”.

Questo è il messaggio dell’incontro organizzato nel pomeriggio di martedì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, momento ideale anche per condividere e illustrare i dettagli dell’iniziativa.

“Un ringraziamento sincero a tutti coloro che avendo aderito nei mesi scorsi all’invito di acquistare un libro per le donne ospiti del Centro Antiviolenza ci aiuteranno a supportare reali percorsi di inclusione.” ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice.

Il Comune di Campobasso, infatti, ha aderito ufficialmente all’iniziativa “Regalaci un libro, Regalaci un sorriso” edizione 2021, organizzata da “Giunti al Punto Librerie” su tutto il territorio nazionale e, dal 1 marzo al 31 dicembre 2021, grazie a questa iniziativa in tutte le librerie Giunti al Punto, compresa ovviamente quella di Campobasso, ci si è potuti recare per donare, in piena libertà di scelta, uno o più libri che insieme al supporto di diverse associazioni vengono ora distribuiti su tutto il territorio.