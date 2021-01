Gemelli Molise: 5 degenti positivi al Covid, attivata la procedura di emergenza

Al Gemelli Molise periodicamente viene effettuato uno screening per SARS – CoV-2, sottoponendo tutti i pazienti ed il personale al tampone antigenico. Dall’ultima analisi effettuata cinque degenti di un solo reparto sono risultati positivi al test, diagnosi confermata anche dal tampone molecolare.

E’ stata quindi attivata la procedura di emergenza, avviando anche le attività di tracciamento di tutte le persone presenti in struttura. Fortunatamente non sono emersi altri casi.

I pazienti contagiati, che sono pressoché asintomatici, sono stati gestiti in sinergia con l’unità di crisi e l’ospedale hub regionale Covid, per alcuni erano già state disposte le dimissioni che verranno confermate, gli altri sono stati trasferiti. Quindi, in questo momento, nessun paziente Covid è presente in struttura e non risultano dipendenti contagiati.

Possiamo rassicurare tutti i pazienti e le loro famiglie: sono stati attivati tutti i controlli e le attività per il contenimento dei casi. Sono mesi che conviviamo con il Covid ed il nostro ospedale ha sempre adottato scrupolosamente tutte le misure necessarie, prevedendo di gestire anche situazione di positività.