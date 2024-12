Forte: «Contrasteremo ogni forma di privatizzazione, più o meno esplicita, dei Servizi Sociali»

La sindaca di Campobasso, Marialuisa

Forte, ha scritto a tutti i 24 sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di

Campobasso per chiarire le ragioni dietro la riorganizzazione della macchina

amministrativa del Comune capoluogo.

«Una riorganizzazione necessaria per garantire il rispetto della rotazione

prevista dalla normativa anti-corruzione – rimarca la sindaca -, un requisito di

legge che intendiamo rispettare pienamente». Una operazione che non

intende in alcun modo mortificare il grande lavoro svolto nel settore delle

politiche sociali negli ultimi venti anni, sia dal Comune di Campobasso che, a

partire dalla nascita degli Ambiti Territoriali Sociali, da tutti i Comuni dell’ATS.

«Al contrario – evidenzia Forte -, l’obiettivo è di proporre soluzioni che

salvaguardino la natura totalmente pubblica di qualunque entità associativa

che decideremo insieme di fare nascere. Vogliamo garantire che il patrimonio

di know-how sviluppato nel delicatissimo settore del welfare rimanga nella

disponibilità delle Amministrazioni comunali, che devono essere strutturate e

competitive indipendentemente da chi, a seguito delle aggiudicazioni dei

Servizi e/o delle progettazioni o co-progettazioni, verrà chiamato a tradurre in

concreto le scelte adottate dai Comuni in forma associata». La sindaca ha poi

ribadito che la coalizione progressista al governo del Comune di

Campobasso crede fermamente che il privato, nel welfare come in altri settori

quali la scuola e la sanità, sia un partner indispensabile per realizzare servizi

efficienti e di qualità. Tuttavia, il privato non deve e non può sostituire il

pubblico. «Questo è l’indirizzo politico che vogliamo dare e che – sottolinea in

uno dei passaggi della lettera inviata ai sindaci dell’Ats – pretendiamo sia

attuato da chi opera a livello dirigenziale». Poi va al sodo della questione

senza perifrasi: «Contrasteremo ogni forma di privatizzazione, più o meno

esplicita, dei Servizi Sociali e l’idea di un Consorzio pubblico-privato per la

futura gestione dei Servizi di Ambito, poiché è quanto di più lontano possa

esserci dalla visione che la mia Amministrazione ha». Nella missiva inviata ai

colleghi amministratori, la sindaca Forte conclude rinnovando l’impegno suo e

della Giunta a lavorare nel superiore interesse delle cittadine e dei cittadini

dell’ATS, intervenendo con slancio su tutto ciò che può essere ulteriormente

migliorato. Evidenziato l’importanza di collaborare con tutte le

Amministrazioni comunali dell’Ambito per trovare soluzioni che garantiscano

che il know-how sviluppato nel settore del welfare rimanga patrimonio delle

Amministrazioni comunali e che queste siano strutturate e competitive.