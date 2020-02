FISMU / Coronavirus, dal Molise una storia di Buonasanità e di eccellenza nella ricerca

L’Italia, insieme alla Francia, Australia, e chiaramente alla Cina, ha il grande merito

di aver isolato il virus di questa nuova emergenza sanitaria.

Un passaggio importante come ha sostenuto Giovanni Rezza, direttore del dipartimento

delle malattie infettive dell’Iss, che “può aiutare a mettere a punto i metodi

diagnostici, testare l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e potenziare

eventuali punti deboli del virus al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche

e identificare eventuali target vaccinali”.

Ernesto La Vecchia, segretario Regionale Fismu (Federazione Italiana Sindacale Medici

Uniti) ha con orgoglio evidenziato come “dietro questa storia di eccellenza nella

ricerca scientifica allo Spallazani di Roma, ci sia anche una ricercatrice precaria molisana,

la giovane virologa campobassana, Francesca Colavita”.

“Anche a lei va il ringraziamento della comunità medica molisana – continua – che

insieme a un team di investigatori ha conseguito un risultato importante per la ricerca

italiana e per la prevenzione e la cura di questa nuova malattia”.

“Infine – conclude La Vecchia – questa vicenda ci ricorda la necessità di chiudere con

la lunga stagione del precariato per favorire l’emergere di una generazione di medici

che sono meritevoli di lavorare in condizioni adeguate. Soprattutto nel mondo della

sanità e della ricerca scientifica”.