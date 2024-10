Fiabe in un altro modo: ripensare le favole secondo Alessandro Rivola

L’artista è il prossimo ospite di Ti racconto un libro Infanzia 2024, la rassegna a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

E se Cenerentola rifiutasse di sposare il principe? E se la strega, anziché voler divorare Hansel e Gretel, si innamorasse di un bel giovanotto? Quando è la fantasia a guidare i bambini tutto è ancora possibile, anche il finale delle fiabe. Per Alessandro Rivola è così. Le favole si possono ripensare, i punti di vista ribaltare, i finali si possono riscrivere.



Ecco perché non poteva che essere lui il prossimo ospite di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2024 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della

Camera di Commercio del Molise.



Nelle mattine di lunedì 28 e martedì 29 ottobre alle ore 9 e 11, l’artista emiliano incontrerà gli alunni di alcune scuole primarie di Campobasso, per i due spettacoli di narrazione. In Fiabe in un altro modo, insegnerà ai bambini a ripensare le fiabe più famose provando a immaginare personaggi e trame alternative, mostrando come la verità dei fatti può cambiare a seconda di chi la racconta, per introdurre una storia in cui il lupo, in prima persona, racconta come sono andate le cose con cappuccetto Rosso, dal suo punto di vista. Nello spettacolo intitolato Leone, Rana, Regina e Re, Rivola condurrà i piccoli lettori in un viaggio nelle storie più belle della tradizione orale italiana, raccolte e riscritte da Italo Calvino. Ogni oggetto contenuto nella valigia del contastorie darà lo spunto per raccontare una fiaba.



Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre l’autore sarà di nuovo in compagnia dei piccoli lettori, per Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella sala del Circolo Sannitico di Campobasso. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dai bambini e dalle famiglie registrando livelli di grande partecipazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con una gustosa merenda da condividere tutti insieme.



Per partecipare a Favole a merenda è indispensabile la prenotazione inviando una mail a info@unionelettoritaliani.it, oppure contattando il numero 351 8585126. La partecipazione è gratuita.