“Facciamo il pieno di energia!” , il Gruppo Amaranto – Energia Prima ospita i bambini della F. Jovine

Lunedì 3 aprile il Gruppo Amaranto – Energia Prima, operante nel settore delle energie rinnovabili dal 2008, ospiterà, presso i propri uffici di Ripalimosani (CB), i bambini della scuola d’infanzia dell’Istituto Comprensivo Francesco Jovine di Campobasso per un progetto pieno di energia, ma quella alternativa!

L’iniziativa nasce dal desiderio di sensibilizzare i più piccoli verso la cultura del risparmio energetico, del riciclo, del rispetto dell’ambiente e della tutela del Pianeta, trasmettendo l’importanza dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Ambizione che ha incontrato l’entusiasmo delle maestre, le quali hanno accolto e sostenuto sin da subito l’idea.

“Crediamo sia fondamentale dare il nostro contributo e metterci a disposizione dei più piccoli in qualità di azienda che opera nel territorio molisano e non solo. Abbiamo sede qui, a Ripalimosani, a Roma, a Milano e a Vitulano e le nostre risorse umane contano ormai più di 100 unità. Sentiamo, dunque, la responsabilità di essere parte attiva nei confronti della comunità a cui apparteniamo. Questo progetto è in piena linea con la nostra mission, quella di condurre una vita sostenibile, sia lavorativa che privata, e di educare i nostri figli ad essere futuri adulti responsabili.”

Così ha commentato la Co-founder e HR Manager del Gruppo Amaranto, Mariarosaria Amoroso, nonché mamma di due bimbi, che ha investito molto nell’iniziativa scolastica e che ha già attuato, insieme al management, diverse misure welfare a sostegno della genitorialità, dell’educazione ambientale e della salute psico-fisica dei dipendenti.

La visita didattica sarà articolata in due momenti formativi. Il primo vedrà il coinvolgimento dei nostri esperti che spiegheranno cosa è l’energia e quali risorse alternative esistono, sperimentando da vicino come funziona quella solare, il pannello fotovoltaico, la comunità energetica, ed evidenziando il reale valore delle fonti inesauribili che tutti abbiamo a disposizione. Poi ci dedicheremo subito ad un momento ludico incentrato sulle best practices da mettere in atto per fare la nostra piccola parte nel mondo.

Ricordiamo, i bambini imparano dal nostro esempio!