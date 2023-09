Esposito: Il DUP 2024-2026 non sarà un pensiero dei Grillini o del Centro sinistra, da soli o insieme sono fallimentari

“Oggi, in Aula di Consiglio per la discussione sul Documento Unico di Programmazione 2024-2026, registriamo ancora una volta la necessità della “Maggioranza Grillina” di aprire in seconda convocazione perché non hanno più i numeri per votare nemmeno i propri atti in prima.

Questo – afferma il consigliere comunale Domenico Esposito – accade malgrado Gravina Ex Sindaco della Città ha dichiarato di aver realizzato il 90% del suo programma.

Abbiamo assistito alla relazione dell’Assessore al bilancio ed alla lettura dell’elenco delle opere pubbliche in fase di realizzazione o che saranno da realizzare in Città, prima di avere la “lectio magistrale” da parte dell’Assessore all’ambiente Cretella su vespe e zanzare, su pipistrelli e arbusti, su rastrelliere e parchi per i cani, ma nemmeno una parola sull’enorme importo di oltre 8 milioni di euro programmati all’incasso come Tari per il prossimo anno, che andranno a finanziare ulteriormente la società SEA, Servizi ed Ambiente Spa, una società per azioni che eroga servizi pubblici essenziali secondo il modello dell’in house providing, con Socio Unico il Comune di Campobasso.

Ma nessuna parola è stata proferita da Cretella, e – conclude Esposito – nemmeno dal Vice Sindaco f.f. sull’incarico che ha assunto (legittimamente) l’AD della SEA, la D.ssa Stefania TOMARO, alla quale vanno decisamente i complimenti e i migliori auguri, oltre l’auspicio che possa collaborare con il nuovo AD della SEA che deve essere individuato, essendo inimmaginabile che un ruolo così importante e significativo per la nostra Città possa essere gestito telefonicamente o nel fine settimana dalla stessa figura”.