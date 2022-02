Esami di maturità in presenza/Unione degli Studenti in protesta

L’11 febbraio saremo in piazza contro le modalità scelte per l’esame di maturità 2022. Dopo più di due anni di pandemia è impensabile un esame nelle stesse modalità pre-covid.

Si è persa l’ennesima occasione di riformare l’esame di maturità, di adattarlo alle necessità degli studenti.

La didattica a distanza non soltanto ha accentuato difficoltà didattiche, ma anche emotive e di apprendimento che, ad oggi, risultano totalmente ignorate dalle istituzioni.

Punto centrale non è soltanto la maturità, ma anche i PCTO.

La morte di Lorenzo Parelli è la dimostrazione di quanto l’alternanza non sia svolta in tutela ma sia esclusivamente sinonimo di sfruttamento e, nei casi più tragici, anche di morte. Lorenzo è morto di lavoro, ed è morto a causa di un sistema basato sul profitto, che non propone la scuola come ambiente formativo di crescita in cui sviluppare un pensiero critico.



Scendere in piazza l’11 febbraio significa urlare ciò che le istituzioni non hanno ascoltato e non hanno voluto sentire. Scendi in piazza anche tu se ti trovi in disaccordo e vuoi cambiare questo modello di scuola.



UDS – 11 FEBBRAIO, H 9:00, VILLETTA DEI CANNONI.

#Campobasso#piazza#studentesse#studenti#scuola#molise