Edilizia Scolastica/ L’indecisione “Forte”, cade davanti alla determinazione del Centrodestra

Ancora una volta sono le opposizioni di centrodestra al Comune di Campobasso che portano in aula temi particolarmente sentiti dalla cittadinanza.

Scuola ponte a Selva Piana, un progetto avviato dal amministrazione Gravina e già costato 240.000 € viene abbandonato; aldilà dei risvolti inerenti le responsabilità contabile di eventuali per questa scelta si registra una enorme sconfitta politica per i cinque stelle.

Grazie al Centrodestra la città, invece, risparmia 3,5 milioni di euro che potranno essere investiti in maniera più utile e funzionale ai bisogni della città.

Nel corso del dibattito, inoltre si sono svelati altri fallimenti dopo la demolizione della Scuola di via Crispi l’amministrazione Gravina-Forte non ha soldi per ricostruire.

L’incertezza sulla ricostruzione della Scuola D’Ovidio, e il completamento della Scuola di Mascione completano l’incapacità amministrativa palesata. Sono cambiati i rematori, ma si continua a navigare a vista! I Gruppi Consiliari di Centro Destra Città di Campobasso

