Ecosistema e salute: il Liceo di Trivento in prima linea sulla sostenibilità porta il “Molise” alla Conferenza Nazionale di Bioetica

Come un faro che squarcia la notte, il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento ha brillato alla Conferenza Nazionale di Bioetica, che si è tenuta il 19 marzo u.s., portando alla ribalta il Molise e le sue ricchezze naturali. Gli studenti della classe III A hanno preso parte all’evento, ospitato dall’Università di Messina, con un lavoro che ha lasciato il segno dal titolo “Etica ambientale e salute: un Dialogo necessario per un futuro sostenibile. Ecosistema e salute nel cuore del Molise”, suscitando grande interesse tra tutti i partecipanti. Il lavoro presentato si è focalizzato sulle bellezze naturali e sull’importanza dell’ecosistema nella regione Molise, una terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici che si prestano a riflessioni profonde sul rapporto tra

ambiente e salute

. Il progetto, sviluppato e realizzato sotto la guida della docente di filosofia la Prof.ssa Mele ed il Dirigente Scolastico Natilli, ha posto l’attenzione su tematiche particolarmente rilevanti per il futuro, sensibilizzando gli studenti e stimolando una riflessione critica sulla sostenibilità e sulle sfide ambientali. La partecipazione alla Conferenza Nazionale di Bioetica ha rappresentato non solo un’importante occasione di crescita per gli studenti, ma anche un momento di orgoglio per l’intera comunità di Trivento e del Molise. L’approccio innovativo degli studenti, che hanno saputo intrecciare la riflessione filosofica con l’importanza di tutelare l’ambiente per il benessere delle generazioni future, è stato ampiamente apprezzato dagli organizzatori della Conferenza, che non hanno mancato di congratularsi con l’Istituto. Sebbene la partecipazione si sia svolta da remoto, gli studenti di Trivento hanno contribuito con entusiasmo a un dibattito che ha coinvolto molti giovani studenti da tutta Italia. Ancora una volta, gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento hanno dimostrato un forte impegno verso temi di rilevanza nazionale, mettendo in luce l’importanza della Bioetica, dell’ambiente e della salute come fattori imprescindibili per un futuro più sostenibile, segno anche della qualità e della preparazione del liceo e della sua capacità nel formare giovani cittadini consapevoli e pronti a confrontarsi con le sfide global