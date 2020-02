Divieto di sosta in piazza Pepe per riprese di uno spot pubblicitario

La società di produzione cinematografica Think Cattleya srl,richiede per il giorno 26 febbraio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, l’occupazione di suolo pubblico in Piazza Pepe, nell’area che circonda la statua di Gabriele Pepe e gli stalli di sosta a pagamento antistanti la Banca Intesa San Paolo per l’effettuazione di riprese cinematografiche per uno spot televisivo, pertanto La Polizia Locale di Campobasso emana ordinanza : Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 24.00, il divieto di sosta in:

Piazza Pepe nell’area che circonda la statua di Gabriele Pepe;

Piazza Pepe nei 7 stalli di sosta a pagamento antistanti la Banca Intesa San Paolo.