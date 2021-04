Distretto Militare come centro vaccinale, Colagiovanni e Fasolino favorevoli alla proposta di Esposito

l gruppo Popolari per l’Italia a Palazzo San Giorgio accoglie favorevolmente e voterà in aula a favore della proposta avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Esposito, di utilizzare il Distretto Militare, ubicato sul corso cittadino, come centro vaccinale.

“Concordiamo con quanto sostiene il collega Esposito – affermano i consiglieri comunali Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino – perché il Distretto Militare si trova in una posizione facilmente raggiungibile da tutti, anche da chi si reca in città con i mezzi pubblici. È un luogo che si presta a situazioni di emergenza, quale è quella che stiamo vivendo. E, in più, si restituisce l’area della Cittadella dell’Economia al suo originario utilizzo”.

“Voteremo a favore dell’ordine del giorno – hanno concluso Colagiovanni ed Esposito – anche perché, per la campagna vaccinale, ci si potrebbe avvalere del personale già preparato per situazioni del genere. La campagna vaccinale proseguirà a lungo e, dunque, occorre guardare in prospettiva”.