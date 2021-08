Discarica ai confini del Parco del Matese, interviene Nicola Frenza , responsabile ambiente di Azione Civile

Che gli impianti di compostaggio servano e servano soprattutto al SUD è fuori discussione. A patto che siano autorizzati nel rispetto della legge, cioè siano ‘lecitamente’ autorizzati! Sembrerebbe non essere questo il caso dell’impianto di Sassinoro (BN) del quale nel corso degli anni ho avuto modo di seguire le vicende, partecipare manifestazioni e incontri organizzati dal ‘Comitato civico’, supportare con video e articoli l’azione dello stesso che si batte affinché non solo quel territorio, a ben altro vocato, venga invaso dai rifiuti.

Volutamente non entro nel merito della battaglia legale – alla quale l’ufficio legale di ‘Azione Civile’ sta valutando quando accaduto per dare un contributo alla battaglia ambientale in corso – che vede opposti da un lato tale Organizzazione e dall’altro una Srl, con sede a Scafati (NA), determinata a tutelare ‘i propri’ interessi. Mi limito a ricordare che il ‘Comitato’ ha al proprio attivo:

• numerosi esposti inoltrati alla competente Procura (Procura che a oggi non ha fornito nessuna risposta scritta ai firmatari degli stessi) – e p.c. ai Ministeri interessati – che attestano gravi irregolarità perpetrate nel corso degli anni;

• 2 interrogazioni svolte da europarlamentari, 5 da parlamentari, 3 da Consiglieri regionali;