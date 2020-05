Dirigenti di Villa Maria: i test rapidi sono attendibili

Il dottor Carlo Pedicino e dottor Nicola Manna questa mattina hanno presentato lo screening epidemiologico Covid-19 , all’ aperto nel piazzale interno della Clinica Villa Maria, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, del distanziamento, dell’ uso dei DPI.



“I test rapidi, effettuati ad aprile e certificati dalla Comunità Europea, hanno permesso di individuare ed isolare un cluster fra il personale amministrativo. In particolare dei 7 test risultati positivi, riguardanti soggetti asintomatici, cinque hanno trovato conferma nel tampone applicato dall’Asrem nelle ore successive a seguito di nostra segnalazione.

Ad oggi tutto il personale di Villa Maria è negativo al tampone. Questa è una metodologia che consente di individuare sieropositivi asintomatici, quindi pazienti con infezione covid asintomatici per cui si è in breve tempo in grado di poter isolare i pazienti, evitando che la malattia possa diffondersi, ed è quello che abbiamo fatto ”.



Lo screening è stato effettuato mediante 67 test su personale e 225 su soggetti esterni che lo hanno acquistato di propri iniziativa.I test sierologici sono attendibili e utili per l’indagine epidemiologica sulla popolazione.