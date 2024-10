Dirigente provinciale licenziato, la Cassazione ne decreta l’illegittimità

In data 21 novembre dell’anno 2008 la Provincia di Campobasso procedeva al licenziamento

disciplinare, strumentale, dell’allora Dirigente addetto ai lavori pubblici della Provincia di

Campobasso, previa contestazione di numerosi addebiti di carattere disciplinare.

La vicenda fece scalpore data la riconosciuta professionalità e competenza del Dirigente coinvolto.

Dopo anni di battaglie giudiziarie la Cassazione con recente Ordinanza del 09.10.2024 ha posto la

parola fine alla vicenda confermando la nullità del licenziamento irrogato e del conseguente diritto

alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso fino alla data delle dimissioni nel

frattempo rassegnate dal dirigente per giusta causa.

Dopo che il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto solo

parzialmente le ragioni del Dirigente, la Corte d’Appello di Campobasso in riforma della sentenza

impugnata, accoglieva pienamente le ragioni dello stesso, rigettando viceversa le richieste

risarcitorie formulate dalla Provincia di Campobasso contro il Dirigente.

La Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo pienamente le regioni del Dirigente coinvolto,

assistito dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, ha rigettato definitivamente il ricorso

della Provincia di Campobasso, confermando integralmente le statuizioni della Corte di Appello e

contestuale condanna alle spese legali dell’Ente provinciale.

L’Ordinanza ha espresso anche un interessante principio di diritto in merito alla prescrizione

eccepita dalla Provincia, in merito ai crediti maturati dal lavoratore, escludendo la prescrizione dei

crediti derivanti dall’accertata nullità del recesso per giusta causa (tamquam non esset, per la natura

dichiarativa della pronuncia di nullità, produttiva di effetti ex tunc). La Suprema Corte ha infatti

evidenziato che nel caso di specie il rapporto lavorativo era stato ripristinato fino alla data delle

dimissioni del lavoratore, con la maturazione dei relativi crediti retributivi del periodo

dell’illegittimo recesso fino alla data di dimissioni per giusta causa, con la conseguente possibilità

di farne valere la pretesa, a norma dell’art. 2935 c.c..

Da tale epilogo giudiziario si evince chiaramente lo sviamento dell’azione amministrativa dettata da

scopi strumentali che ora passeranno al vaglio delle autorità giudiziarie competenti sia per il

risarcimento dei danni personali che erariali da parte chi ha assunto decisioni in aperta violazione

dei legge.