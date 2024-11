Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Non possono bastare più telecamere di sorveglianza a “salvare” il centro storico di Campobasso

“Se l’installazione di nuovi strumenti di videosorveglianza sono un buon intervento per la

sicurezza dei cittadini e deterrente per la criminalità, come previsto dal recente protocollo

di intesa sulla sicurezza in città firmato in Prefettura con il Ministro Piantedosi, si continua a

sottovalutare che nel centro storico di Campobasso, di questo passo, le telecamere di

videosorveglianza avranno sempre meno presenze umane da registrare. Lo abbiamo detto

e continuiamo a ripeterlo: la desertificazione commerciale del centro storico del

capoluogo, che coincide con il suo destino di inesorabile agonia, è una priorità da

affrontare”. Così Aldo Di Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà,

annunciando che nei prossimi giorni incontrerà gli operatori dell’informazione per una

valutazione approfondita sul tema sicurezza e centro storico e per presentare un pacchetto

di proposte in grado di coinvolgere, primi fra tutti, commercianti-operatori economici e

residenti del centro.

“Il protocollo – a parere dell’Associazione – si limita a ripetere quello che il Ministero

dell’Interno attraverso le Prefetture sta facendo in tutti i capoluoghi d’Italia, vale a dire

dotare le città o potenziare i sistemi di videosorveglianza. E per questo obiettivo ci sono

risorse ministeriali (per Campobasso 440 mila euro) e regionali (49mila euro per spese di

manutenzione degli impianti). Ma non si affronta la questione della rigenerazione urbana.

In parole più semplici: se chiudono i negozi e i cittadini non frequentano più il centro si

innesca un nuovo rischio, quello che il centro, meno presidiato, diventi (come in parte già

accade) “zona franca” per la microcriminalità, lo spaccio di droga, il vandalismo. Sono

soprattutto le attività economiche e i servizi pubblici i più efficaci presidi di sicurezza e di

socialità. Per questo – dice Di Giacomo – andrebbe stoppata l’apertura di un nuovo centro

commerciale proprio a ridosso del centro che danneggia i piccoli esercizi e provvedimenti

di traffico limitato, pensate politiche integrate Regione-Comune-imprese volte a sostenere

e rinnovare il sistema economico urbano, puntando sulla prossimità, sui servizi, sullo spazio

pubblico, sulla mobilità, sulle connessioni con gli ambienti naturali, sulla cultura, sulla

socialità e sulla coesione delle comunità dei quartieri”. Per Di Giacomo “il primo passo di

rinascita è l’attuazione del “Piano integrato di sviluppo strategico per il centro storico di

Campobasso” votato come atto bipartisan in Consiglio Comunale a settembre.