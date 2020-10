Denunciato giovane di Campodipietra sorpreso con dosi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio

Dopo le recenti operazioni messe in atto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Campobasso, continua incessante l’attività di controllo che questa volta ha assicurato alla giustizia un altro soggetto dedito allo spaccio di sostanza stupefacente.



Il giovane di Campodipietra, in trasferta a Campobasso, fermato ad un posto di controllo, veniva trovato in possesso di quattro dosi di sostanza stupefacente di marijuana pronte per la cessione ai giovani del posto per un totale di gr.10. Presso la propria abitazione, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuto un bilancino di precisione nonché i resti della particolare busta di colore verde e biodegradabile utilizzata per confezionare le dosi sequestratagli.