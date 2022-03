Continuano i lavori di demolizione dello stabile che per tanti anni ha ospitato il Liceo Scientifico Romita a Campobasso. Al posto del vecchio complesso sorgerà una nuova struttura che ospiterà il Liceo Galanti. La fine dei lavori è fissata per aprile 2023.

La demolizione arriva a oltre quattro anni dalla gara d’appalto per il primo lotto del nuovo edificio scolastico.

