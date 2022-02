Dal Mediterraneo strade di pace fino all’Ucraina, la Testimonianza dell’Arcivescovo GianCarlo Bregantini

Il secondo vertice “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dal Forum dei sindaci del Mediterraneo, che si è appena concluso a Firenze, ha maturato un’altra tappa fondamentale per tutti i popoli affacciati sul Mediterraneo.

Il profeta di questo evento resta il s indaco Santo, Giorgio La Pira. Fu proprio lui a dare vita a “i Colloqui mediterranei”, degli incontri internazionali avvenuti tra il 1958 e il 1964. La Pira definiva, infatti, il Mediterraneo come “la terrazza di Abramo”, centro di gravità passato, presente e futuro della storia dei popoli e delle nazioni.

Nel ricordo di La Pira, già il premier Mario Draghi, intervenuto alla cerimonia di apertura nel convento di Santa Maria Novella, aveva rilevato che “ I Colloqui mediterranei nascevano dalla convinzione che le nazioni che si affacciano sul mare avessero un destino comune; (…) e che una comune cultura mediterranea potesse servire come base per un ordine umano mediterraneo, fondato sulla giustizia e sulla felicità ”.

Davvero forti e apprezzate sono state, inoltre, le testimonianze dei sindaci di Firenze, Atene, Gerusalemme e Istanbul. Le parole di quest’ultimo meritano di essere ribadite: “ Il Mare Nostrum è un luogo di grande cultura e bellezza, ma queste non sono di proprietà di nessuno. Chi vede questo nostro mare così, è arrogante e sbaglia. E soprattutto vuole il male delle civiltà. Per questo dobbiamo combattere il male, perché Dio protegge chi difende il bene, e non importa a quale religione appartiene. Per questo è fondamentale lavorare per il bene dell’umanità, per la pace. Allontaniamoci dall’arroganza ”.

Avendo partecipato personalmente alla sessione conclusiva, ritengo importante fare nostri, come Molise, i loro appelli e soprattutto i contenuti della Carta di Firenze , sottoscritta a Palazzo Vecchio da noi Vescovi cattolici e dai Sindaci delle città mediterranee. In essa è narrata la consapevolezza delle numerose sfide che l’area mediterranea affronta ogni giorno, come il cambiamento climatico, i flussi migratori, i conflitti e la povertà. E inoltre la convinzione che bisogna valorizzare le particolarità e le identità di ogni Paese, le diverse tradizioni culturali e religiose presenti nelle varie comunità e riconoscerle come un unico patrimonio per l’Umanità. Tutto questo al fine di rafforzare i legami di fraternità tra le civiltà del Mare Nostrum, il grande ponte della pace che unisce Europa, nord-Africa e Asia occidentale.